Haber Giriş: Kaynak: AA
Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye oldu
[Fotoğraf: AA]
Senegal Genelkurmay Başkanı Gueye, ülkesinin Ankara Büyükelçisi olarak atandı.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cheikh Gueye'yi Senegal'in Ankara Büyükelçisi olarak atadı.
"Türkiye dostu" olarak tanınan Cheikh Gueye, başkent Dakar'daki Cap Manuel Kışlası'nda Yunus Emre Enstitüsüne bağlı Türkçe Eğitim Merkezinin açılışına da katılmıştı.
Sıradaki Haber
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz