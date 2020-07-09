TBMM Genel Kurulunda, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.

Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci 6 aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.

Barolara ilişkin kanun teklifinin ilk 2 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Detayları @trthaber muhabiri Ergül Birgül aktardı.https://t.co/JBcLAbZIr0 pic.twitter.com/Nqz7eDrcDk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2020

4 gün süren mesainin ardından baro teklifi, 6 Temmuz'da TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti.