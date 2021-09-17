Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelendi.

Kararda "sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatların ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

Elektrik faturalarının ertelenmesi kararı, sel felaketinin vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı kapsıyor. Bu illerde, ağustos, eylül ve ekim ayına ilişkin elektrik faturaları 3 ay süre ile ertelenecek.

Selden zarar görenlerin en geç 15 ekim 2021 tarihine kadar faturalarının ertelenmesine dair dilekçeyi ilgili şirketlere sunması gerekiyor.