Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı.

"Terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltına alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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