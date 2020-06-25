MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Twitter hesabından Sivas Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Çuhadaroğlu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Çuhadaroğlu'nun belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü belirterek, sebebinin ise MHP'nin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları olduğunu vurguladı.