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Barış Pınarı bölgesinde bombalı saldırı önlendi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Barış Pınarı bölgesinde sivillerin olduğu bölgede patlatılmak istenen terör örgütü PKK/YPG'ye ait bomba yüklü kamyonet vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde bombalı saldırı önlendi.
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait bomba yüklü kamyonetin vurulduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillerin olduğu bölgede patlatılmak istenen PKK/YPG terör örgütüne ait kamyoneti vurarak durdurdu. Bomba yüklü olduğu anlaşılan kamyonetin boş arazide infilak etmesiyle büyük bir facia önlenmiş oldu."
Etiketler: son dakika msb barış pınarı bölgesi PKK ypgSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:43
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