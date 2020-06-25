Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde bombalı saldırı önlendi.

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait bomba yüklü kamyonetin vurulduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillerin olduğu bölgede patlatılmak istenen PKK/YPG terör örgütüne ait kamyoneti vurarak durdurdu. Bomba yüklü olduğu anlaşılan kamyonetin boş arazide infilak etmesiyle büyük bir facia önlenmiş oldu."