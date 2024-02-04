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Gündem
AA 04.02.2024 16:57

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Dingil'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Çona köyündeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köydeki mezarlığa götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Mehmet, annesi Nadiye, kardeşleri Zeliha ve Nuri Dingil ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Törende ağlayan aile fertlerini, yakınları ve törende görevli askerler teskin etti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit düştüğünü bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

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Osmaniye Şehit Irakın Kuzeyi
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