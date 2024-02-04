Altun, 6 Şubat depremlerinin birinci yılına özel kamu spotu paylaştı

Paylaşımında, 6 Şubat'tan bu yana 14 milyon insanın kalbinin, tüm Türkiye'nin göğsünde atmaya devam ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm birimleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, hassasiyetle yürütülen koordinasyon içerisinde depremin açtığı yaraları sarmak için büyük bir inanç ve kararlılıkla çalışıyor. Her zaman olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla ayakta duruyoruz. Birlikte başardıklarımızla ve geçmişimizden aldığımız güçle daha da güçleneceğiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Devlet-millet el ele, bir aradayız, güçlüyüz ve geleceğe umutla bakıyoruz. Asrın birlikteliği."

"Biz birlikte Türkiye'yiz" ve "Devlet-millet el ele" vurgusu yapılan kamu spotunda, "Asrın birlikteliği" logosu kullanıldı.