Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi ile ilgili soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan 1 kişinin de halen cezaevinde tutuklu bulunduğu açıklandı.