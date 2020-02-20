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Şehit Emniyet Müdürü soruşturmasında 6 gözaltı
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi ile ilgili soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan 1 kişinin de halen cezaevinde tutuklu bulunduğu açıklandı.
Etiketler: son dakika rize emniyet müdürü altuğ verdiSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:18
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