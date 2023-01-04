Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seçim tarihi öne çekilecek mi?
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi" sorusuna "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer" diye yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında soruları yanıtladı.
Bir gazetecinin, seçim tarihine ilişkin tartışma yaşandığı, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs'ın ifade edildiğini belirterek, "Seçim tarihi öne çekilecek mi tarih ne zaman açıklanır, kamuoyunda konuşulan tarihler gündeminizde mi" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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