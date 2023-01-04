Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Asgari ücret rakamının bir önceki yılın başına göre 2 kat artışla 8 bin 507 liraya yükseltildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret desteğini artırma kararı aldıklarını duyurdu:

"Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldık."