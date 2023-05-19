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TRT Haber, AA 19.05.2023 10:19

Seçim takvimi işliyor: İlk sandıklar yine yurt dışında

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, ilk oylar yine yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak. Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi yarın başlayacak ve 5 gün içinde tamamlanacak.

Seçim takvimi işliyor: İlk sandıklar yine yurt dışında
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu olan iki aday, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak. İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına yapılan itirazlar YSKtarafından karara bağlandı. Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar bugün ilan edilecek.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, ilk oylar yine yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak. Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi yarın başlayacak ve 5 gün içinde tamamlanacak. Yurt dışı seçmen gümrük kapılarında da 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verebilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Yurt dışı oylar, yüksek güvenlik altında Ankara'ya gelecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

İlk turda olduğu gibi adaylar ikişer kez TRT'de propaganda konuşması yapacak. Seçimden bir gün önce 27 Mayıs saat 18.00'de propaganda dönemi sonlanacak.

28 Mayıs'ta bu kez zarflara tek pusula atılacak. İki adaylı yarışı kazanan isim cumhurbaşkanı olacak. 

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