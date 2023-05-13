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Gündem
TRT Haber 13.05.2023 06:41

Seçim günü yasakları devreye giriyor

Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle yarın, seçim yasakları devreye girecek. Sabah 6'dan gece 24'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek.

Seçim günü yasakları devreye giriyor

Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

Alkollü içki satışına geçici yasak

Buna göre, saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

Propaganda yasağı bugün başlıyor

Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

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