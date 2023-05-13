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Gündem
AA 13.05.2023 01:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ev hanımlarının emekliliğine destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 14 Mayıs sonrası Türkiye'nin, kadınların daha da güçlü haklara sahip olduğu ve daha görünür olduğu bir ülke olacağını söyledi. Oktay, "Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ev hanımlarının emekliliğine destek vereceğiz
[Fotograf: AA]

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlara teşekkür ederek, "Çünkü teşekkürü, takdiri, alkışı hak ediyorsunuz. Türkiye güzelse, sizinle güzel… Edirne'den Kars'a, Van'dan Muğla'ya kadar, Ankara'dan İstanbul'a kadar memleketimin bütün hanımefendilerini Türkiye'yi daha yaşanılır bir yer haline getirdikleri için alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kadının emeğinin, katkısının, başarısının görünmez ve görünmezliğin de süper kahramanlara mahsus olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Kadınlar, bizim gerçek süper kahramanlarımızdır. Ancak biz görünen süper kahramanlar istiyoruz. Çünkü görünmezlik aynı zamanda hor görülmek, ötekileştirilmek, dışlanmakla da mümkündür. Kız çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadığında, kız çocuklarımız dağlara kaçırıldığında, emeğine eşit ücret ödenmediğinde, siyasette yeterli temsil edilmediğinde, bürokraside hak ettiği pozisyonlara atanamadıklarında, kadınları ötekileştirilmiş, dışlanmış, görünmez hale getirilmişlerdir demektir. Ne yazık ki geçmişte bunlar bu ülkede yaşandı. Bizim mücadelemiz işte bu görünmezlikle oldu. Doğrusu, bu konuda büyük bir yol aldık."

"Ev hanımlarının emekliliğine destek vereceğiz"

Oktay, kız çocuklarının okullaştırılmasında, yüksek öğretim almalarında, kadınların sosyal haklarının güçlendirilmesinde, siyasette daha fazla temsil edilmesinde AK Parti olarak en büyük katkıyı verdiklerini belirterek, "Politikalarımızla kadınları desteklemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Hanım kardeşlerimizin evdeki emeklerinin de, ofisteki ve fabrikalardaki emeklerinin de hakkını teslim edeceğiz. Bazı meslek gruplarındaki yıpranma payı hakkını ev hanımlarına da sağlayacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Kadınların emeklilik yaşını, kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceklerini belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devletimiz karşılayacak. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası'nın kaynağı kendi ürettiğimiz doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi ile ülkemizdeki hiçbir hanenin geliri belirli bir seviyenin altına düşmeyecek. Töre cinayetleri, aile içi şiddet ve istismara müsamaha göstermeyeceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi koruma altına alacak anayasa değişikliğini milletimizin desteği ile güvence altına alacağız. 14 Mayıs sonrası Türkiye, kadınların daha da güçlü haklara sahip olduğu ve daha görünür olduğu bir ülke olacak. Hanım kardeşlerimiz görünsünler. Daha çok görünsünler. Daha güçlü görünsünler. Türkiye'mizi de güzelleştirsinler. Bu vesileyle ülkemin bütün annelerine de selam olsun. Anneler Günü'nüz şimdiden kutlu olsun."

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