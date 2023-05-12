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Gündem
AA 12.05.2023 23:52

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün şehit olduğunu açıkladı. Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
[Fotograf: DHA]

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün şehit olduğu duyuruldu. Paylaşımda şu sözlere yer verildi: 

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit olmuştur. Bölücü terör örgütünce yapılan tacize derhal karşılık verilmiş ve ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Muhammet Küçük’ü şehit eden 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor."

Şehitin ailesine acı haber ulaştı

Şehit Küçük'ün Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan baba Yakup ile anne Zöhre Küçük'e şehadet haberini Kaymakam Osman Acar ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Şehit Küçük'ün cenazesinin yarın ikindi vakti Mazmanlı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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