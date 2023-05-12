Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.05.2023 23:25

Mahmut Arslan yeniden HAK-İŞ Genel Başkanlığına seçildi

HAK-İŞ Konfederasyonunun 15. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimler sonucunda, Mahmut Arslan yeniden genel başkan oldu.

Mahmut Arslan yeniden HAK-İŞ Genel Başkanlığına seçildi
[Fotograf: AA]

Konfederasyonun 15. Olağan Genel Kurulu, 11 ve 12 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşti.

Genel kurulun ikinci günü yapılan seçimler sonucunda, Mahmut Arslan yeniden genel başkanlığa seçildi.

Genel başkan yardımcılıklarına da Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Halil Çukutli, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı seçildi.

"Yeni dönemde daha güçlü ve etkin bir HAK-İŞ'i inşa edeceğiz"

Seçim sonrası açıklama yapan Arslan, bütün mağdur ve mazlumların HAK-İŞ Konfederasyonuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Genel kurulun hayırlı olması dileğinde bulunan Arslan, "HAK-İŞ'in itibarına ve cesaretine uygun bir genel kurulu başarıyla sonuçlandırdık. Yeni dönemde daha güçlü ve etkin bir HAK-İŞ'i inşa edeceğiz" dedi.

ETİKETLER
Sendika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
UNICEF: Sudan'da 450 bin çocuk evini terk etmek zorunda kaldı
23:52
Popocatepetl Yanardağı’nda şiddetli patlama
00:08
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Artık Gabar'da teröristler değil, petrolcüler geziyor
23:43
TCG Anadolu'ya seçim günü ziyaretçi alınmayacak
23:26
Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
23:41
Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Ankara'da sağanak: Metroyu su bastı, araçlar kepçeyle kurtarıldı
Ankara'da sağanak: Metroyu su bastı, araçlar kepçeyle kurtarıldı
FOTO FOKUS
Ankara'da metro durağını su bastı
Ankara'da metro durağını su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ