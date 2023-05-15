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TRT Haber 15.05.2023 14:06

Seçim 2. tura kalırsa 50 bin yeni seçmen oy kullanacak

14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 6 milyon genç ilk kez oy kullandı. Seçimin ikinci tura kalması durumunda, 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek.

Seçim 2. tura kalırsa 50 bin yeni seçmen oy kullanacak

Türkiye ve yurt dışındaki seçmenler yoğun bir katılım gösterdi. 60 milyona yakın seçmen oy kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı.
Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti.

İkinci turda 50 bin seçmen daha olacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek.

Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın[Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın]

Cumhurbaşkanı adayları yeni genç seçmen kitlesini kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracak.

28 Mayıs tarihine kadar olan süreçte gençlere yönelik etkinliklere daha da ağırlık verilecek.

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