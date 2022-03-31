Mehmet Selim Kiraz, 1969'da Siirt'e bağlı Karaboğaz köyünde doğdu. 6 kardeşin en büyüğüydü. Okul hayatı boyunca notları kadar ahlakıyla da herkesin sevgisini kazandı.

Hem yatılı okuyor hem de terzi çıraklığı yapıyordu. Bu zanaatını hiç bırakmadı. Baba Hakkı Kiraz, o günleri TRT Haber'e anlattı.

"Biz hep 31 Mart’ta kalıyoruz. Bizim için geçmiyor... Ama bizim milletimiz o kadar nefis bir millet ki, o kadar aziz bir millet ki seninle paylaşıyor ve senin o acını yok ediyor.

Şu ceketimi o dikmişti bana. Ne kumaş görmüşüm ne şey. Bir gün geldi. 'Baba sana bir kumaş buldum' dedi. Getir de şu elbiseyi sana bir ceket dikeyim... Bir baktım ki dikmiş getirmiş. Yani evde dikiyor biliyor musunuz?"

[Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz]

"Okurken diktiği giysileri hediye ediyordu"

Katiplik yapan babasının telkinleriyle hukuk okudu. Yurtta kalırken de terziliğiyle arkadaşlarına sürprizler yapıyordu.

Sınıf arkadaşı ve Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Yusuf Tarık Uçar, Kiraz'ın iyi bir arkadaş olduğunu söyleyerek, "Uyanmadan ya da uyanma esnasında arkadaşlarının yatak uçlarına koyacak kadar da güzel bir arkadaştı. Herkesi, hepimizi mahcup ediyordu. 'Bu benim sanatım, her sanatın her mesleğin bir zekatı vardı. Ben de zekatını mesleğimin böyle ödüyorum' diyordu" dedi.

"İş ahlakı çok üstündü"

1994'te İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu, birçok ilde cumhuriyet savcılığı yaptı. 2010'da ise tayini İstanbul'a çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Atamtürk Uyar, Kiraz'ın mesai arkadaşlarından. Onun çok dürüst biri olduğunu anlattı.

"İş ahlakı çok üstündü. Her cumhuriyet savcısında olması gereken nitelikler Mehmet Selim Kiraz savcımızda en üst düzeyde mevcuttu öyle söyleyeyim."

"İsmi gibi çok selim bir insandı"

Diğer bir mesai arkadaşı da Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Atilla Öztürk'tü. Öztürk, Kiraz ile ilgili şunları söyledi:

"O iyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir aile babası ve iyi bir adalet adamıydı. Zaten arkasından konuşanlar da bu şekilde şehadet etmektedir. İsmi gibi çok naif, halim, selim bir insandı."

Soruşturmayı bitirmek üzereydi

Tarih 31 Mart 2015… İki DHKP-C’li terörist cübbelerle avukat gibi adliyeye girdi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı 6'ncı kattaki odasında rehin aldı.

6 saat sonra odadan silah sesleri yükseldi. Polis hemen baskın yaptı, teröristler öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savcı Mehmet Selim Kiraz,

müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Teröristler, Mehmet Selim Kiraz'ı Berkin Elvan soruşturmasını bahane ederek hedef almıştı. Oysa Kiraz soruşturmayı bitirmek üzereydi. Terör örgütünün tek amacıysa kara propaganda yapmaktı.

[Fotoğraf: Depo Photos]

Adı İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine verildi

Savcı Kiraz’ın şehit edilmesiyle ilgili yargılama 11 Temmuz 2019’da karara bağlandı. 5 sanık hapis cezası aldı.

Savcı Kiraz unutulmasın ve ilelebet hatırlansın diye adı İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine verildi ve yine adı birçok okulda, kütüphanede ve yarışmada yer aldı. Hayrına ve hatrına ormanlar oluşturuldu, şehadet yıl dönümlerinde anma törenleri düzenlendi...

İki çocuk babası Mehmet Selim Kiraz, şehit olduğunda henüz 46 yaşındaydı.

Ardında azim dolu bir yaşam ve şerefli bir meslek hayatı bıraktı.

Haber: Hamza Çiftçi

Kamera: Abdullah Cenk Şenoğlu