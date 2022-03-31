Temizlik ürünlerinde KDV indirimi yarın yürürlüğe girecek. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte Ticaret Bakanlığı ekipleri de harekete geçiyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, denetimleri sosyal medya hesabından duyurdu.

KDV düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Bakan Muş, "Haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" dedi.

Yarından itibaren 81 ilde denetimlerin yapılacağını belirten Bakan Muş, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara ceza uygulanacağını da vurguladı.

1) Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV’nin %18’den %8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladık. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) March 30, 2022





