5 bin asker, çok sayıda tank, zırhlı araç, helikopter ve uçak...

Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri, Nahçıvan’da "Sarsılmaz Kardeşlik 2019" tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı.

Tatbikatla, iki ordu arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon yürütme yeteneği daha da geliştirildi. Belirlenen temsili düşman hedefleri başarışla imha edildi.

Tatbikat "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi.

'Ülkemizin güvenliğinin sağlanması caydırıcı ve saygın bir orduyla mümkündür'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasıf Talibov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile birlikte Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Belirsizlik, risk ve tehditlerin arttığı bu dönemde, ülkelerimizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması ancak her an harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olunması ile mümkündür." dedi.

Bakan Akar ayakta selamladı

Tatbikatta kullanılan silah ve araçlar inceleyen Bakan Akar, tatbikatın fiili atışlı safhasını izledi. Türk ve Azerbaycan bayraklarını taşıyan helikopterle, SU-25 savaş uçakları geçiş yaptı.

Bayrakların geçişini Bakan Akar ve protokol üyeleri ayakta selamladı.

Kaynak: TRT Haber