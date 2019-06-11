Yeni Askerlik düzenlemesine ilişkin mesai Meclis Genel Kurulu'nda başladı.

65 maddelik düzenleme için Genel Kurul yoğun tempo ile çalışacak.

AK Parti'nin muhalefetle yürüttüğü müzakereler sonucunda bazı maddelerde değişikliğe gidilecek.

Yeni düzenlemeye ilişkin Meclis'te tam mutabakat aranıyor. Bu nedenle görüşme öncesinde trafik yoğundu.

AK Parti Grup yönetimi, muhalefetin kurmayları ile bir araya geldi.

CHP'den 45. madde itirazı

CHP ve İyi Parti Grup Başkanvekilleri, teklife ilişkin önerilerini ve itirazlarını AK Parti temsilcileri ile paylaştı.

CHP, Cumhurbaşkanı'na "askerden muafiyet yetkisi" tanıyan maddenin yeniden düzenlenmesini istedi. Bu istişare trafiğinin ardından AK Parti'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi.

"106 bin asker yasa çıktığında erken terhis olacak"

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, teklifle ilgili olarak milletvekillerini bilgilendirdi.

Terhis olacak askerlerin güvenlik zaafiyetine yol açıp açmayacağı konusu gündeme geldi. 106 bin askerin yasa çıktığında erken terhis olacağını belirten Yılmaz, bu durumun zaafiyet yaratmayacağını, gerekli hazırlıkların yapıldığını vurguladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli de askerlik teklifi görüşmelerini Meclis'te takip edecek.

Kaynak: TRT Haber