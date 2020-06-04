Operasyonlara ilişkin açıklama Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. FETÖ/PDY terör örgütünün askeri gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bugün Şanlıurfa merkezli olarak Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Bayburt ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



TSK'dan ihraç edilen 1 üsteğmen, 4’ü aktif olarak görevde bulunan 5 astsubay ve 4 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.