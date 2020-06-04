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Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ/PDY'nin TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında TSK'dan ihraç edilen 1 üsteğmenin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlara ilişkin açıklama Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. FETÖ/PDY terör örgütünün askeri gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bugün Şanlıurfa merkezli olarak Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Bayburt ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
TSK'dan ihraç edilen 1 üsteğmen, 4’ü aktif olarak görevde bulunan 5 astsubay ve 4 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: son dakika FETÖ ile mücadeleSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 11:57
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