İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede son verileri açıkladı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, mayıs ayında 78 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ünün turuncu, 8'inin gri kategoride arandığı, birinin de sözde Herekol sorumlusu olduğu belirtildi.

İlkbahar-yaz operasyonlarında 403 sığınak imha edildi

Terörle mücadelede ilkbahar-yaz operasyonları da devam ediyor.

15 Nisan'dan bu yana 47 terörist etkisiz hale getirildi, 403 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Katılım en düşük seviyede

Bakanlığın açıklamasında terör örgütünün katılımda tarihinin en düşük seviyesinde olduğu vurgulandı.

Buna göre örgüte katılım bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalırken, yurt içi terörist sayısı 500'e düştü.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadelede 2020'de 55 bin 475 operasyon gerçekleştirildi. 8 bin 73 kişi tutuklandı.