Koronavirüs dünya gündemindeki yerini koruyor. Can kaybı ve vaka sayısı günden güne artarken Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı geldi. Genel Direktör Tedros Adhanom, "Koronavirüs domuz gribinden 10 kat daha ölümcül." dedi. Kısıtlamaların yavaş ve kontrollü şekilde kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'de, resmi açıklamalara göre 86'sı yurt dışı kaynaklı 89 yeni vaka görüldü. Hastanelerde 116'sı yoğun bakımda olmak üzere bin 170 hasta kaldı.

Hindistan'da karantina uzatıldı

Hindistan'da vaka sayısının 10 bini aşmasının ardından ülke genelinde uygulanan karantina 3 Mayıs'a kadar uzatıldı. Mumbai'de binlerce göçmen işçi kararı protesto etti. İşçiler, yiyeceklerinin kalmadığına dikkat çektiler, memleketlerine dönebilmek için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettiler. Gösterinin virüsü yayabileceğinden endişe eden güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti.

Virüs Afrika'da yayılıyor

Afrika'da 15 binden fazla kişide virüs tespit edildi. 835 can kaybı var. Birleşmiş Milletler, kıt kaynaklarla salgını durdurmaya çalışan Afrika ülkelerine "hava köprüsü" kurdu. Kıtaya ilk yardım uçuşu gerçekleşti. Yardımların "aktarma merkezi" olarak Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa seçildi.

Hayati malzemeler buradan Cibuti, Sudan, Eritre, Somali ve Tanzanya'ya dağıtılacak.

Guterres'ten salgın uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten çarpıcı bir uyarı geldi. Bilgi kirliliğinin tehlikeli biçimde bütün dünyada bir salgın halini aldığını ifade etti. Guterres "Yalancılık havada uçuşuyor, acımasız komplo teorileri internette salgın halinde, nefret insanları ve grupları yaftalıyor." dedi. Bütün dünyanın bu hastalığa karşı birleşmesi gerektiğini ifade etti.

Salgın havayollarını vurdu

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, havayolu sektöründeki gelirlerin bu yıl geçen yıla oranla yüzde 55 düşerek, 314 milyar dolar azalabileceğini duyurdu. Açıklamada, krizden çıkabilmeleri için havayolu şirketlerine “acilen” likidite sağlanması için hükümetlere çağrı yapıldı. Bu yapılmadığı takdirde birçok şirketin haftalar içinde iflas açıklayabileceği uyarısında bulunuldu.