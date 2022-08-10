Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin saldırı ve sızma girişimlerini engellemeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nın kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
7 terörist etkisiz hale getirilmişti
Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/YPG Suriye
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