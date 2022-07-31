Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
[AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca, teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirileceği vurgulandı.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2022
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/iPa5F8UQxs
Etiketler: PKK/YPG Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 10:41
- 10:53
- 10:28
- 10:05
- 09:51
Sıradaki Haber
KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz