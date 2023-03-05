Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 11:31Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyinden Akçakale/Şanlıurfa hudut hattına yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Suriye’nin kuzeyinden Akçakale/Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2023
Suriye’nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/8u9p3H13xE
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