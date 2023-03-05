Kimi zaman elleriyle moloz yığınlarını kazdı kimi zaman bulduğu bir testereyle enkaz başında uğraş verdi.

Enkaz altındaki insanları kurtarmak için var gücüyle mücadele etti.

Ailesini hasar gören evden çıkarıp enkazlara koştu

Üsteğmen Ömer Yıldırım depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalandı. Ailesini hasar gören evinden çıkardıktan sonra ilk işi çevredeki enkazlara koşmak oldu.

Kahraman Üsteğmen Yıldırım yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gerçekten çok zordu. Şu an anlatırken bile kendimi çok zor tutuyorum. Yıkılmış binanın üstünde bir tane teyzem yardım bekliyordu. Çok kötü durumdaydı. Bir taraftan da yan binada yangın vardı, onu kurtarmamız lazımdı ivedi bir şekilde. Birlik komutanlarımızdan, tugay komutanımızdan ve kışla komutanımızdan emir geldi. İvedi şekilde yıkılan enkaz başına geçmemiz ve halkımıza, insanlarımıza yardım etmemiz emri verildi. Hemen yakınımdaki personelimi alıp enkaz başına koşarak geldik."

'Elimizle kaza kaza çocuğu sıkıştığı yerden çıkardık'

Zamanla yarıştıkları kritik saatler boyunca kurtardıkları her bir hayat en büyük tesellileri oldu.

"5,6 yaşlarında küçük çocuk kolonların arasına sıkışmış, halkımız kurtarmaya çalışıyor. Ama maalesef biraz bilinçsiz bir şekilde çekip zorluyorlardı. O halkı uzaklaştırdık. Daha sonra ben ve teğmenim yakındaki personelimizle birlikte elimizle kaza kaza, etraftan bulduğumuz testerelerle sıkıştığı kolonla koltuğu keserek onu oradan çıkardık. O çocuğu kurtarmak yani bizim için de ayrı bir moral oldu."

Üsteğmen Ömer Yıldırım ve daha nice Mehmetçik, depremde onlarca vatandaşı enkaz altından kurtardı.