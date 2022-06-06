Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde düzenlenen operasyonla 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek"