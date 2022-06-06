Guatemala, Latin Amerika'nın renkli ülkelerinden. Osmanlı'dan başlayan ve 148 yıllık geçmişi bulunan diplomatik ilişkiler özellikle son dönemde karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla oldukça güçlendi.

Büyükelçinin son 2 yıldır evi Türkiye oldu. Zamanının çoğunu ailesiyle birlikte çok sevdiği Türkiye'yi tanımaya ve Türkçe öğrenmeye çalışarak geçiriyor.

Jaıro Estrada. Guatemala'nın Ankara büyükelçisi. Henüz 40 yaşında olmasına rağmen 18 yıldır diplomasi dünyasında ve Türkiye onun ikinci büyükelçilik görev yeri. Estrada şu an Türkiye dahil 6 ülkede büyükelçilik görevini yürütüyor.

Diplomatik ilişkilerimiz 1874 yılında başladı ve bu yıl 148. yıl dönümünü kutlayacağız. Buna rağmen 2017 yılında büyükelçiliğimiz açılana kadar Guatemalalılar Türkiye hakkında çok az bilgiye sahipti. Artık Türkiye Guatemala'da oldukça iyi tanınıyor.

Büyükelçi Estrada'nın, tarihe büyük ilgisi var. Şehir şehir gezerek Türkiye'deki tarihi yerleri keşfediyor. En sık uğradığı yerlerin başında Anadolu Medeniyetleri Müzesi geliyor.

"Kültürlerimiz birbirine çok benzer"

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jaıro Davıd Estrada Barrios, şöyle konuştu:

"Kültürlerimiz birbirine çok benzer. Atatürk zamanında Meksika'ya bir diplomat yollamış ve Guatemala'da yaşamış olan Maya uygarlığıyla bağların araştırılmasını istemişti. Mayalarla Türkler arasındaki bağlara dair raporu Milli Arşiv'de bulabilirsiniz. Biz şu anda diplomatik ilişkileri güçlü iki ülkeyiz. Geçen yıl ticaret hacmimiz 150 milyon doların üzerindeydi. Bu yıl daha da artacak. Dışişleri Bakanımız da ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret edecek."

Büyükelçi Estrada'nın bir diğer tutkusu okumak. Vakit buldukça Millet Kütüphanesini ziyaret ediyor. Kütüphanede Guatemala'ya ait bir bölüm bulunmasından da büyük mutluluk duyuyor.

Kamera: Mikail Sevinç