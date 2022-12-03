Lagina ve Stratonikeia antik kentleri dron ile görüntülendi

Lagina ve Stratonikeia antik kentleri dron ile görüntülendi

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Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek! #MSB pic.twitter.com/VwQY8oe3vr

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi.

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