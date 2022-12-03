Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi.
Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/VwQY8oe3vr
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