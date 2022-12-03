Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 terör örgütü üyesi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladığı kaydedildi.
Yapılan incelemede şahıslardan 9'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Sıradaki Haber
İsveç'ten Türkiye'ye iade edilen PKK'lı terörist Mahmut Tat tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz