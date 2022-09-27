Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saldırı girişiminde bulunan 19 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 13 olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." denildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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