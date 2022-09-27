Milli Güvenlik Kurulu, (MGK) kritik başlıklarla Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek.

Terörle mücadele de kurulun gündeminde

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak.

Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasında kritik rol oynayan Ankara'nın diplomatik girişimleri devam ediyor. MGK'da, savaşın etkileri, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.