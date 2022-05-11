Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı girişimi önlendi, 10 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.
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