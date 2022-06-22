Denizlerdeki su ürünü kaynaklarının korunup gelecek nesillere aktarılması için kontrollerini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri saha, zaman, belge kontrolü ve teknik koşulları inceleyerek, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguluyor, av araçlarına ve su ürünlerine el koyuyor.

Bu kapsamda 1 Ocak 2022'den bu yana yasa dışı su ürünleri avladığı tespit edilen 2 bin 35 kişiye 10 milyon 911 bin 603 lira idari para cezası kesildi.

Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yapılan denetimlerde, belgesini gösteremeyen 60 gemi/tekne sahibi hakkında 2 milyon 37 bin 10 lira idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik birimleri, deniz çevresinin korunmasına yönelik faaliyetlerde de bulunuyor.

Deniz kirliliğine sebep olan 46 olaya müdahale edildi

Ekipler, bu kapsamda bu yıl deniz kirliliğine sebep olan 46 olaya müdahale etti, denizlerin kirletilmesinde sorumlulukları olduğu belirlenen kişilere 7 milyon 930 bin 378 lira idari para cezası kesildi.

Yılbaşından bugüne kadar 280 gemiye refakat edildi

Boğazlardaki gemi geçişlerinin güvenli şekilde yürütülmesi için 7/24 görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yılbaşından bugüne kadar 280 gemiye refakat etti.

2017-2021 yıllarında refakat edilen gemi sayısı da 5 bin 651 olarak kayıtlara geçti.