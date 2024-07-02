Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreni ile görevi Fahrettin Koca'dan devraldı.

Törende açıklama yapan Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Zamanında verilmiş cesur kararların, gereklerini yapmaya çalıştım"

Mecliste yaptığım yeminle başlayan, Sağlık Bakanlığı görevimdeki, 2 bin 183 gün, hayatımın tamamen milletime adanmış günleridir. Güveniyle, bu imkânı bana sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

10 Temmuz 2018’de göreve geldim. Görevime bazı ilkelerle geldim. Bunlardan biri, akla ve bilgiye hürmettir. Bir diğeri; dayanışma ruhu ile çözüme dahil olmak isteyenleri, buna dahil etmektir. Bundan hareketle, duruşu, düşüncesi her ne olursa olsun, bütün vatandaşlarımızı kuşatacak, hizmet anlayışını benimsedim. Bir diğer ilkem, iletişime açık olmak, iletişim içinde kalmaktı. Prensip olarak; zamanında verilmiş cesur kararların, gereklerini yapmaya çalıştım. Şehir Hastaneleri konusundaki çabam, bunlar arasındadır.

Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, görevi Fahrettin Koca'dan devralıyor. https://t.co/1Jf4Kx0mOr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2024

Benim dönemim, acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. 24 Ocak 2020 gününde, Elâzığ depremi acısını yaşadık. Bunu, ilk vakasını, 11 Mart 2020 günü açıkladığımız, COVID-19 küresel salgını izledi. 6 Şubat 2023, Kahramanmaraş-Hatay depremleri, büyük bir travma oldu. Bu üç olayda, ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimizin, bu sınavları başarıyla verdiğine inanıyorum.

Şehir Hastanelerimizin 18’i kamu özel iş birliği ile yapılırken, son 6 yılda ihalesi yapılanların tamamını genel bütçe kaynakları ile yaptık.

"Sağlıkta şiddet sorununu, önemli oranda çözdük"

Beyaz Reformun adı, uzun süre anılacak bir gelişme olduğuna inanıyorum. Beyaz Reformun sonuçlarıyla, sağlıkta şiddet sorununu, önemli oranda çözdük. Malpraktis sorunu, dünyada eşi olmayan bir şekilde aşıldı. Sağlık çalışanlarına, daha iyi şartlarda hizmet imkânı sağladık. Özlük haklarında, emekliliklerini de kapsayacak şekilde, önemli iyileştirmeler yaptık. Uzman hekim ihtiyacımızı, büyük bir hızla karşılayacak sistemi kurduk.

Uzun bir teşekkür listem var. Bu listede; vefa borcum, şükran duygum, ben yaşadıkça baki kalacak olan insanlar var. En başta, Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Bu listede, amirleri olmaktan çok, arkadaşları olmayı tercih ettiğim, sağlık çalışanlarımız var. Hizmetlerimizi takdir eden veya eksik bulan; kendimi her birinin yerine koymaya çalıştığım hastalarımız var. Hatalarımızı dostça, yeri geldiğinde sertçe söyleyenler var. Rehberimiz olan bilim insanlarımız var. Her birine teşekkür ediyorum.

Onaylı Randevu Sistemi ile, ilk bir ay içinde, randevu taleplerinin %97’sini, aynı günde karşılar duruma geldik. Çözümü, hızla benimseyen halkımıza, teşekkür ediyorum. Görev sürem içinde, bakan yardımcılığı yapan arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım yöneticilere, emekleri, katkıları sebebiyle teşekkür ediyorum. İki kabinede, birlikte görev yaptığımız bakanlarımıza, teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımıza, tekrar teşekkür ediyorum. Bana, hayatımın en önemli hizmet yıllarını, hediye etmiş oldular. Görevimi,elimden gelen tüm gayreti sarf ederek, özenle yaptım ve 2.183’üncü gününde, tamamlamış oldum. Sayın bakanım. Bugün, sizin ilk gününüz. Hayırlı olsun.