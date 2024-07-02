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Gündem
TRT Haber 02.07.2024 03:52

Kabine bugün toplanacak: Ekonomi başlıkları gündemde olacak

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerine ilişkin birçok konunun ele alınacağı toplantıdaki ana gündem maddesi ise 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları olacak.

Kabine bugün toplanacak: Ekonomi başlıkları gündemde olacak

Dokuzuncu yargı paketi, memur ve emekli zammı, iç ve dış siyasetteki gelişmeler...

Kabine, yaklaşık bir ay aranın ardından yoğun bir gündemle toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Ekonomi başlıkları gündemde

Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek.

Kabinenin diğer bir önemli başlığı da terörle mücadele operasyonları olacak.

Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

Temmuz ayında yoğun diploması trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Kazakistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

İlgili bakanlar, bu temaslarda ele alınması muhtemel konu başlıklarına yönelik çalışmalarını da kabinede sunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ve Sağlık Bakanlığı'na atanan Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da kabine toplantısına katılacak.

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