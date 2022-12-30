Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 12:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı sonuçları belli oldu
[Fotograf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bin 317 sürekli işçi alımı için yapılan kura çekiminin dün tamamlandığını, asıl ve yedek adayları gösteren yerleştirme sonuçlarının ilan edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürekli işçi alımına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları http://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun.
Etiketler: İstihdam Sağlık Bakanlığı
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