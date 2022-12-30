Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürekli işçi alımına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları http://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun.