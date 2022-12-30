Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Terörist neredeyse hedef orası! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı Suriye Zeytin Dalı Harekatı
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