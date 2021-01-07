Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini söyledi.

Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerimizde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarımızı değerlendirdik. Kurumlarımızın tüm imkânları en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede. pic.twitter.com/dujshOVPyZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021

Koca, "Kurumlarımızın tüm imkanları, en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede." ifadesini kullandı.