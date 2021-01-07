Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini, kurumların tüm imkanlarının, en iyi aşıları ülkeye kazandırmak için devrede olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini söyledi.
Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerimizde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarımızı değerlendirdik. Kurumlarımızın tüm imkânları en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede. pic.twitter.com/dujshOVPyZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021
Koca, "Kurumlarımızın tüm imkanları, en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede." ifadesini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Aşı Çalışmaları
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