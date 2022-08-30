Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"3. dönem atama kurası ile Bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı 'http://pbs.saglik.gov.tr'den dün akşam başladı. Sayı, sadece 1 gün içinde 2 bini geçmiş durumda ve önümüzde bir hafta daha var."

3. DÖNEM ATAMA KURASI ile bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı https://t.co/RU9rhqsVrq’den dün akşam başladı. SAYI, sadece bir gün içinde 2.000’i geçmiş durumda. Ve önümüzde bir hafta daha var! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2022

"Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz"

Bakan Koca, 22 Ağustos'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta "Beyaz Reform" ile adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattıklarının altını çizerek, "Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum" ifadelerini kullanmıştı.