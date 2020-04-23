Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan dolayısıyla kendisini ve bilim kurulu üyelerini temsil eden çocukların esprili videosunu paylaştı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla bir video paylaştı.
Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan "bana yaklaşma" sözünü içeren videosına atıfta bulunan çocukla başlıyor.
Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor.
Video kısa sürede büyük beğeni topladı.
Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun. #23NisanKutluOlsun pic.twitter.com/QoJNnSzHLe— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020
Etiketler: sağlık bakanı Fahrettin Koca 23 nisanSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 18:44
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