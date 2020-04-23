Türkiye'de COVID-19 vaka sayıları durağan bir döneme girerken, vatandaşlar, "Koronavirüs salgını ne zaman etkisini yitirecek, önlemler ne zaman hafifleyecek?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı.

Uzmanlara göre bunun için kesin bir tarih vermek doğru değil.

"Biz bunu kontrol altına alsak bile hayatımızda olacak"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, virüsün insanların hayatına girdiğini ve etkili bir şekilde bulaşmaya devam ettiğini belirterek, "Biz bunu kontrol altına alsak bile hayatımızda olacak. 1-2 yıl gibi en azından bu virüsün olmadığı zaman gibi hayatımızın olmayacağını söylememiz lazım" dedi.

"Yaşlılarımızı iyi koruduğumuzu düşünüyoruz"

Vaka sayısının durağan hale gelmesini yerinde ve zamanında alınan önlemler sağlıyor.

Ölüm oranlarının düşüklüğüne etki eden çok fazla faktör olduğunu dile getiren Yavuz, "Öncelikle yaşlılarımızı iyi koruduğumuzu düşünüyoruz. Olayın en başından beri 65 yaş ve üstünü izole ederek etkili bir izolasyonla koruduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tedbirler kesinlikle bırakılmamalı

Uzmanlar hala salgının sürdüğünü, durumun ciddiyetini koruduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle tedbirler kesinlikle bırakılmamalı.

Salgının yayılmasının biraz kontrol altına alınmış olsa bile şu an 3 bin vaka daha görüldüğünün farkına varılması gerektiğini belirten Yavuz, enfeksiyonun toplumda hala yaygın olarak görüldüğünü, bu yüzden mevcut önlemleri gevşetmek gibi bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.