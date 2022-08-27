Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 20:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Koca: Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." dedi.
Bakan Koca, Twitter adresinden sağlık çalışanlarının ay bitmeden ne kadar teşvik alacağını görebileceğini açıkladı.
Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2022
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