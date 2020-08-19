COVID-19 nedeniyle Türkiye'de günlük vaka sayılarında son günlerde artış yaşanırken Bilim Kurulu bir kez daha toplandı.

Saat 17.00'de başlayan toplantının sona ermesinin ardından Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Az veya çok her artış uyarıcı olmalıdır.

Tarihte düz çizgi halinde seyreden bir salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır. Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor, şüpheniz olmasın.

"Teletıp' uygulamasını hayata geçiriyoruz"

Tarihte düz çizgi halinde seyreden bir salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır.

Yeni bir uygulamaya geçiyoruz. 'Teletıp' uygulamasıyla evdeki hastalarımız yakından takip edilecek.

Ağır hastalarımız daha çok kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılarımızdan oluşuyor. Onlar her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yok. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde "teletıp" uygulamasına geçiyoruz. Hekimlerimiz hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak.https://t.co/zvHMiFFbxM pic.twitter.com/TWY0RbE7Fe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2020

Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor.

Türkiye, salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının çok büyük yararlarını gördü.

10 şehir vaka sayıları düştü, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.

"HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti"

Bakanlığımız HES adlı bir uygulama geliştirmişti. Buna riskli alan özelliğini kazandırdık. Pilot bölge olan Kırıkkale'de denenen bu özellik ay sonuna kadar hizmete girecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda karekodla size bilgi verecek. Bir temaslı var mı yok mu gelmiş mi bunu öğreneceksiniz.

COVID- 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7.

"Sağlık ordunuz olarak sizin için elimizden geleni yapıyoruz"

Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Bizler sağlık ordunuz olarak sizin için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Asla geri adım atmak olmayacak. Devletimizin, bilim insanlarımızın, bakanlığımızın yaptıklarını bir konuşmaya sığmayacak kadar büyük olduğunu göreceksiniz.

Okullar açıldığında çok daha dikkatli olmalıyız.

Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kGeQRyem79 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2020

Bugün 1303 yeni vaka tespit edildi, 23 kişi vefat etti. 1002 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 233 bin 915'e ulaştı.

Koronavirüs tedavisi gören ağır hasta sayısı 716, hastalarda zatüre oranı yüzde 7.4 oldu. Bugün 87 bin 223 bin kişiye koronavirüs testi yapıldı. Toplam test sayısı ise 5 milyon 969 bin 629'a yükseldi.

Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

Sürekli Milli Eğitim Bakanlığımız ile konuşuyoruz. 21 Eylül'de okulların açılacağı temelindeyiz. Bazı sınıfların bir şekilde eğitime başlaması gerekiyor. Salgın seyri farklı olursa kademelendirme yöntemiyle de bir noktaya gelinmiş olabilir. Okulların açılmasından yana yaklaşım içindeyiz.

Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 ilaçlarına erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak.

Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır.

"Türkiye'de 13 aşı çalışması var"

Ülkemizde aşıda son durumda 13 tane çalışma mevcut. 3 çalışmada hayvan denemeleri bitti. Bakanlık olarak bütün arkadaşlarımızı her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Dünyada ise Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere aşı çalışması yürütüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye’de 13 aşı çalışması devam ediyor. 3 çalışmada hayvan deneyi bitti.https://t.co/zvHMiFFbxM pic.twitter.com/9bEf32faZb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2020

"65 yaş ve üstüne genel bir kısıtlama yok"

65 yaş üzeri büyüklerimizi bu virüse karşı korumak için kısıtlamalarımızı uyguluyoruz. Bulaş halinde daha büyük risk taşıdıkları için bu uygulamaları yapıyoruz. Genel bir kısıtlama yok, özel olarak bölgelerde kısıtlama yapıyoruz.

Dün aldığımız verilere göre bir ilimizde hastanede yatan hastalarımızın yüzde 42'si 65 yaş ve üstündeydi. Bu önlemleri korumak için yapıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 65 yaş ile ilgili genel anlamda bir kısıtlama yok. İl bazında riskli bulunan yerlerde bu kararlar alınabilir.https://t.co/zvHMiFFbxM pic.twitter.com/K8MRwSyvop — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2020

Sağlık çalışanlarına ek ödeme

COVID-19 ile ilgili hastalarla ilgilenen sağlık çalışanları için bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum.

Diğer alanlarla çalışan sağlık çalışanlarımız için ise Ocak ayı baz alınarak bir planlama yapılıyor.

Aile hekimlerimiz için de 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık zaman diliminde ek ödeme yapılacak.