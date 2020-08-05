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Sağlık Bakanı Koca: Bayramda iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele konusunda vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 metre geri çekilsin." ifadesini kullandı.
Etiketler: covid-19 koronavirüs salgınSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 17:47
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