Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Tünelin ucu ve ışık göründü"

Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görünmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir. Birçok yerde yarı yarıya düşüş sağladık, aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü. Artık dalgalardan ve piklerden değil, aşıdan, tedaviden konuşuyoruz. Test sonucu pozitif çıkanların her biri vakadır, önemli bir kısmı da belirti göstermiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzde 2-3 aylık bir zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü.https://t.co/iwQ6ZefoEe pic.twitter.com/T2t2eczJfd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2020

"Birinin ölümünü saklamaya imkan yoktur"

Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bizim verdiğimiz tablodaki bilgilerin tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin. Türkiye'de ölüm bilgileri 2 kaynakta toplanmaktadır. Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir, 2013 yılından beri kullanılıyor. Vefat sayısındaki iddialar bazı belediyelerin yanıltıcı verilerine dayanıyor. Devletin ve salgınla mücadelenin itibarını zedelemek isteyen, kendi itibarını zedeler. Birinin ölümünü saklamaya imkan yoktur. Salgınla mücadele sürecinde devletimiz, halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü bu virüsün saldırısı sadece insan vücuduna değildir. Eğitimedir, hayatın bütün alanlarınadır.

TÜİK verilerine göre, geçen yılın ilk 9 ayında ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Yıllık öngörülen yüzde 2,2 artışla bunun şimdi 336 bin 518 olması beklenmektedir. Şu ana kadar COVID-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Aradaki fark 7 bin 244'tür. COVID-19 kaynaklı tespit edilen ölüm sayısı ise 8 bin 62'dir.

"Yüksek artışların görüldüğü birçok ilimizde başarı sağladık"

Yolun en güç kısmını aştığımıza inanıyorum. Tedbirlere uydukça özgüvenimiz artıyor. Son 3 hafta içinde yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük, yüksek artışların görüldüğü birçok ilimizde başarı sağladık. Toplam 23 ilimizin sağlık alt yapısını masaya yatırma imkanı bulduk. Ankara'da hasta sayısı son 2 hafta içinde yarı yarıya azaldı. İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2,8 oranında düştü.

"Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum"

Yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor, halen 13 çalışmamız var. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum. Yaş ve kronik hastalık önceliğini gözeten bir aşılama programımız olacak. Bağlantıda olduğumuz ülkeler aşıdan sonuç aldıklarını rapor etmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaş ve kronik hastalık önceliğini gözeten bir aşılama programımız olacak. Bağlantıda olduğumuz ülkeler aşıdan sonuç aldıklarını rapor etmektedir.https://t.co/iwQ6ZefoEe pic.twitter.com/arxpgbVlvu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2020

"Test sayımızı 200 bine çıkarmak istiyoruz"

Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz. Ortalama filyasyon iz sürme süremiz, 13 saate kadar düştü. Ortalama temaslıyı tespit etmemizin süresi 8 saate kadar indi.

"Yüz yüze eğitimde ciddi bir sorun yaşamadık"

Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadık. Yüz yüze eğitimle ilgili muhtemelen 2'nci sınıflar, 8 ve 12'ler için Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bunu netleştirip sunmuş olacağız.