Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla illerin koronavirüse ilişkin güncel durumunu görüştü.

Bakan Koca, Twitter hesabından "Bu illerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor" paylaşımını yaptı.

İZMİR, TRABZON, SAMSUN, HATAY Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor. pic.twitter.com/DxcI43WlVD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020

İzmir'de günlük vaka yüzde 30 azaldı

Koca, İzmir'de günlük vaka sayısının son bir hafta içinde yüzde 30 azaldığını, yatak doluluk oranının yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 77 olduğunu aktardı.

Trabzon'da vaka sayılarının yüzde 25 düştüğünü, yatak doluluğunun yüzde 52, yoğun bakım doluluğunun yüzde 72 olduğunu aktaran Koca, İzmir ve Trabzon'da tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İZMİR’DE günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %30 azaldı. Yatak doluluk oranı %57, yoğun bakım doluluk oranı %77. TRABZON’DA vaka sayıları %25 düştü, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %72. İZMİR ve TRABZON’DA tedbirleri sürdürmeliyiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020

'Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükü yüksek'

Samsun'da vaka sayısının yüzde 35 düştüğünü, yatak doluluğunun yüzde 62, yoğun bakım doluluğunun yüzde 80 olarak gerçekleştiğini belirten Koca, Hatay'da ise vaka sayısındaki düşüşün yüzde 40'a ulaştığını, yatak doluluğunun yüzde 85, yoğun bakım doluluğunun yüzde 77 olduğunu söyledi.

Koca, Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükünün yüksek olduğunu ve tedbirlere ısrarla uyma çağrısı yaptı.