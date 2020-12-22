Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 21:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama ve tedbirlerin sonuç verdiğini, vaka sayılarının düştüğünü söyledi. Koca, ev içi bulaşma oranlarının da arttığına dikkat çekerek, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85 arttığına dikkat çekti.
Koca, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" uyarısında bulundu.
Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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