Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85 arttığına dikkat çekti.

Koca, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" uyarısında bulundu.